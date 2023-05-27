الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي علي حساب النصر فريق رونالدو البرتغالي

شهدت الجولة الأخيرة من الدوري السعودي سخونة كبير من قبل كل من الاتحاد السعودي والنصر الذي تنافسو علي الدوري منذ الجولة الاولي في ظل تراجع مستوي الهلال بالفترة الاخيرة ولكن كانت جولة الحسم هي الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري السعودي واستطاع الاتحاد ان يحقق الفوز اليوم علي نادي الفيحاء.

الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي

وقدم المدير الفني سانتوس الكثير من المباريات القوية مع اتحاد جدة وكان من أقوي الفرق السعودية التي نافست علي الدوري بالوقت الحالي في ظل الصعوبات التي وجهها بالبدية مع نادي الاتحاد وكانت الادارة اكدت انها سوف تقوم بإقالتة ولكن اختلفت الامور بالوقت الحالي عقب تتوج الاتحاد السعودي بدوري روشن السعودي .

ويشارك مع الاتحاد العديد من اللاعبين الكبار من مصر ابرزهم المدافع الكبير احمد حجازي والذي يعد من أهم عناصر الفريق وقدم مردود قوي للغاية مع الفريق منذ انضمامة بالفريق، بجانبة اللاعب المصري طارق حامد الذي قدم مستويات قوية مع الاتحاد بالفترة الاخيرة منذ انتقالة من الزمالك إلي الاتحاد وبات من أبرز لاعبي الاتجاد أيضا .