تويتر : الاتحاد بطل دوري روشن السعودي بعد عناء لسنوات علي حساب النصر والدون البرتغالي

الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، إستطاع نادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو ان يحقق لقب الدوري السعودي دوري روشن السعودي علي حساب نادي النصر في منافسة دامت حتي الجولة الثامنة والعشرون وقدم الطرفين مستويات قوية للغاية ولكن انهي الاتحاد المنافسة بالفوز حتي الان علي ابها وحقق اللقب بنسبة كبيرة في ظل التعادل السلبي بين النصر والاتفاق السعودي بالدوري السعودي وتوج الاتجاد باللقب رسمياً .

الاتحاد بطل دوري روشن السعودي

الاتحاد بطل دوري روشن السعودي، وحالة من الفرح الكيبر من قبل جماهير الاتحاد السعودي في ظل غياب تلك البطولة لسنوات كبيرة وجدير أن العام الماضي خسر الاتحاد الدوري بفارق بسيط وكان هذا العام قريب من الخسارة ولكن تعثرات النصر كانت شئ جيد بالنسبة للاتحاد في ظل مستوي خافت للهلال السعودي الذي توج بلق وحيد وهو كاس الملك ولكن لم يحصل علي بطولة دوري أبطال اسيا والدوري وذلك يعد فشل كبير .

النصر يفشل بالتتوج بدوري روشن السعودي

مستوي قوي قدمة لاعبي النصر في العديد من المباريات القوية وظهرو في الكثير من المناسبات ولكن فقدان الكثير من النقاط بالدوري جعل الامر صعب علي التتوج بالدوري، وكان الفريق يتعادل كثيرا، في جولات الحسم بالدوري .