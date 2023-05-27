“لأصحاب المعاشات” رابط الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، أُعلِنَ يوم الخميس الموافق 1 يونيو عن صرف معاشات شهر يونيو 2023. سيستطيعُ المستفيدون الحصول على معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد، ومحافظ الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي وشركة فوري، تتضمن المعاشات زيادة جديدة بنسبة 15% للشهر الثالث على التوالي مقارنة بمارس، وفقاً لتوجيهات الرئيس.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

تبلغ قيمة الزيادة الجديدة التي تم تنفيذها بدءًا من شهر أبريل الماضي ما بين 170 جنيهًا على الأقل و1635 جنيهًا على الأكثر، ومن المتوقع أن يتم استفادة نحو 11 مليون مواطن في مصر من هذا الإجراء بتكلفة إجمالية سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه. يُقدر تكلفة الزيادة المبكرة التطبيق خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو حوالي 14 مليار جنيه، وهذه الزيادة تشمل حالات وجوب الصرف للمعاش خلال الفترة الممتدة من 1 أبريل 2023 وحتى 30 يونيو 2023.

يتم توزيع المعاشات في مصر عن طريق مختلف ماكينات الصراف الآلي والبريد وفروع البنوك وشركة فوري بالإضافة إلى الحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، تعتبر المعاشات مصدر دخل هام للعديد من المواطنين الذين يعتمدون عليها في تلبية حاجياتهم الأساسية، تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر مسؤولية توزيع المعاشات على المستحقين، وتتم معرفة قيمتها حسب عدة معايير مثل فترة الخدمة والأجر الأساسي والعمر والحالة الصحية والإعاقة.

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستحقين من المعاشات، بتسهيل عملية الصرف وتحديث نظام إلكتروني يساعد على تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول للمعاشات، كذلك، تهدف الحكومة لتحسين شبكة الفروع المصرفية وتوسيع الخدمات المتاحة للمستحقين من المعاشات، من خلال توفير الصرف الإلكتروني والتحويلات البنكية والبطاقات الائتمانية، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الذين يعتمدون على المعاشات كمصدر رئيسي لدخلهم، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

“لأصحاب المعاشات” رابط الاستعلام عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

يستطيع المصريون الاستفسار عن مدفوعاتهم عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مصر، وإذا قمت بزيارة الموقع، ستجد خيارًا يسمى “الاستعلام عن المعاش”، ويمكنك النقر عليه للوصول إلى صفحة البحث. وعند الوصول إلى هذه الصفحة، ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية ورقم البطاقة الشخصية للاستعلام عن مدفوعاتك.