لاروزا : مسلسل الب ارسلان الحلقة 57 مدبلج علي قناة TRT  

مسلسل الب ارسلان الحلقة 57 مدبلج، حالة من الترقب الشديد من أجل الحلقة الجديد من المسلسل التركي الب ارسلان والذي يعد من أهم الأعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي ويسعي عشاق ومحبي الدراما التركية لمشاهدة الحلقة 57 من مسلسل ألب ارسلان والذي تدور أحداثة حول حقبة “نهضة السلاجقة” وشهدت الحلقة الماضية الكثير من الأحداث القوية ولذلك حالة من الترقب من قبل مشاهدي الأعمال التركية لمتابعة أحداث الحلقة 57 من مسلسل ألب ارسلان.

مسلسل الب ارسلان الحلقة 57 مدبلج

وتشاهدون مسلسل ألب ارسلان على العديد من القنوات الفضائية التركية والعربية بدبلجة عربي وسوف نستعرض مع حضراتكم ترددات القنوات الناقلة مجاناً ويمكن للجميع مشاهدة المسلسل بدون تقطيع عبر القنوات التالية من خلال ظبط التردد التالي :

تردد قناة TRT على القمر الصناعي نايل سات.

التردد:- 11034.

معدل الاستقطاب:- افقي.

معدل التصحيح:- 5/6.

معدل الترميز:- 27500.

تردد قناة الفجر على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

جودة القناة: HD.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة star tv على القمر الصناعي النايلسات

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

التردد 10922.

تردد قناة star tv التركية الجديد علي ترك سات “turk sat”

معدل الترميز 3000.

الاستقطاب: افقي.

التردد 12209.

موعد مسلسل ألب ارسلان ح57

ونستعرض مع حضراتكم مواعيد عرض مسلسل ألب ارسلان عبر قناة TRT حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مسًاء بتوقيت القاهرة في يوم الاثنين من كل أسبوع، ويتم عرض المسلسل اعادة مدبلج بالعربي عبر قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مسًاء بتوقيت القاهرة في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

أبطال مسلسل ألب ارسلان

يشارك في مسلسل الب أرسلان العديد من النجوم أبرزهم باريش أردوتش الذي يقوم بدور الب ارسلان، والممثلة فهرية أفجين في دور اكا خاتون (أكتشا، أكجا) زوجة السلطان ألب ارسلان، باريش باغجي الشهير بنويان في مسلسل قيامة أرطغرل في دول السلطان السلوجوقي محمد بن أرطغرل.