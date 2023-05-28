 Gülcemal ح8 .. مسلسل جول جمال الحلقة 8 موعد العرض و سبب التأجيل !

مسلسل جول جمال الحلقة 8، يترقب الكثير من محبي ومتابعي الأعمال التركية عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي جول جمال والذي يعد بالوقت الحالي من الأعمال التركية التي جذبت انتباه المشاهدين حول الوطن العربي مع كثرة الاحاديث كانت الشركة المنتجة سوف تقوم بعمل موسم واحد فقط ولكن اعلنت عن عرض العديد من المواسم ويبحث الجميع عن الموعد الخاص بعرض مسلسل جول جمال الحلقة 8 المؤجلة واسباب تأجيل الحلقة لذلك سوف نستعرض مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة باجيل الحلقة وموعد عرضها علي قناة فوكس التركية .

مسلسل جول جمال ٨ Gülcemal

حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بين متابعي ومبحي مسلسل جول جمال التركي الذي نال اعجاب الملايين حول الوطن العربي والعالم وهناك الكثير من عشاق ومحبي المسلسلات التركية بالوقت الحالي اعلنو عن استيائهم من عدم عرض الحلقة في موعدها لذلك اعلنت الشركة المنتجة ان تأجيل الحلقة الثامنة من مسلسل جول جمال كان بسبب تعارض في بث لقاء صحفي خاص بإنتخبات تركيا لذلك تم تأجيل الحلقة لوقت اخر .

مسلسل جول جمال Gülcemal الحلقة 8 الثامنة مترجمة HD على قصة عشق، إستطاع في وقت مبكر ان يكون من الأعمال الاكثر شعبية في العديد من الدول العربية والغاء الحلقة الثامنة جعل الجميع يتسأل عن سبب التاجيل وموعد عرض الحلقة علي قناة Fox التركية.

مسلسل جول جمال الحلقة 8 موعد العرض

وتشاهدون الحلقة الجديد من المسلسل التركي جول جمال يوم 1 يونيو 2023 عبر قناة فوكس التركية، وجدير أن مسلسل جول جمال يعرض كل يوم خميس من كل أسبوع مترجم بالعربي علي قناة فوكس التركية والذي سوف نوفر ترددها بالاسفل .

التردد: 11296

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

مسلسل جول جمال يشارك به نخبة من ألمع النجوم بتركيا أبرزهم ميليس سيزن، مراد اونالميش، سما كيجيك، ساميت كان كيوكو، إيلاي إركوك والعديد من النجوم المشاركة بالعلم المميز .