تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات بأقوى إشارة

تردد قناة طيور الجنة 2023، تعد قناة طيور الجنة من القنوات المميزة والتي يوجد عنها بحث رائج طوال الوقت، حيث تتصدر قناة طيور الجنة محركات البحث وتحتل مكانة خاصة على الساحة الفضائية، تعمل قناة طيور الجنة بكفاءة عالية ولم ينقطع البث عنها أبداً، وهذا لحرصها الشديد على إختيار أفضل الإمكانيات والتقنيات، تم تأسيس قناة طيور الجنة في عام 2008 ونجحت في تحقيق شهرة وانتشار واسع في شتى الدول العربية.

ورغم مرور نحو 15 عام على انطلاقها لكنها في تقدم ونجاح كبير ومازال هناك الكثير من الأباء والأمهات يبحثون عن ترددها لضبطها على الجهاز، تتبع قناة طيور الجنة معايير المجتمع ولا تعرض أي محتوى يشكل خطر على الأطفال وهذا جزء من نجاحها واعتماد الأباء والأمهات عليها أكثر من أي قناة، ننشر لكم اليوم خلال الفقرات التالية تردد قناة طيور الجنة 2023 تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة 2023

التردد : 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة: HD.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

التشفير: مفتوحة.

مميزات قناة طيور الجنة

تمتلك قناة طيور الجنة مميزات كثيرة يحتاج إليها الطفل عندما يتابع القناة:.