تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات بأقوى إشارة
تردد قناة طيور الجنة 2023 على نايل سات بأقوى إشارة
تردد قناة طيور الجنة 2023، تعد قناة طيور الجنة من القنوات المميزة والتي يوجد عنها بحث رائج طوال الوقت، حيث تتصدر قناة طيور الجنة محركات البحث وتحتل مكانة خاصة على الساحة الفضائية، تعمل قناة طيور الجنة بكفاءة عالية ولم ينقطع البث عنها أبداً، وهذا لحرصها الشديد على إختيار أفضل الإمكانيات والتقنيات، تم تأسيس قناة طيور الجنة في عام 2008 ونجحت في تحقيق شهرة وانتشار واسع في شتى الدول العربية.
ورغم مرور نحو 15 عام على انطلاقها لكنها في تقدم ونجاح كبير ومازال هناك الكثير من الأباء والأمهات يبحثون عن ترددها لضبطها على الجهاز، تتبع قناة طيور الجنة معايير المجتمع ولا تعرض أي محتوى يشكل خطر على الأطفال وهذا جزء من نجاحها واعتماد الأباء والأمهات عليها أكثر من أي قناة، ننشر لكم اليوم خلال الفقرات التالية تردد قناة طيور الجنة 2023 تابعوا معنا.
تردد قناة طيور الجنة 2023
- التردد : 11258.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
- الجودة: HD.
- معدل الترميز : 27500.
- الاستقطاب : أفقي.
- التشفير: مفتوحة.
مميزات قناة طيور الجنة
تمتلك قناة طيور الجنة مميزات كثيرة يحتاج إليها الطفل عندما يتابع القناة:.
- حيث تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف.
- تتمتع القناة بجودة عالية وهذا ما يجعل الصورة والصوت في قمة الوضوح.
- كما أن القناة تعرض محتوى متنوع مناسب للأطفال بدايةً من عمر عامين حتى 8 سنوات.
- تقدم القناة أغاني ترفيهية مميزة وتعرض أناشيد تعليمية للحروف والأرقام وبعض الكلمات السهلة والبسيطة الذي يستقبلها الطفل بفرحة واستجابة سريعة..
- وتحرص القناة على تقديم محتوى تنمي مهارات يساعد الطفل على التركيز.
- تقدم القناة نصائح وإرشادات عامة لتعليم القيم والأخلاق الحميدة، وتعرض القناة برامج متعددة ينجذب إليها الأطفال
- تعمل القناة بأقوى إشارة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بدون تقطيع أو تشويش.