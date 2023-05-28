ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الجيزة نتيجة 5 إبتدائي الترم الثاني عبر موقع التربية والتعليم

نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الجيزة، يواصل أبنائنا التلاميذ في المرحلة الإبتدائية البحث عن النتيجة بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة وإعلانها مجانًا للتلاميذ في المدارس وفق خطة إعلان نتائج صفوف النقل وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الجيزة برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية.

نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الجيزة

توافد الآلاف من التلاميذ منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الأحد الموافق 28 مايو علي المدارس الإبتدائية في جميع أنحاء الجيزة لمعرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة الجيزة التي أعلنت اليوم وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للمحافظة وكما أعلن النتيجة علي بوابة المحافظة الإلكترونية مجانا للتلاميذ للحصول عليها برقم الجلوس.

خطوات معرفة نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الجيزة 2023

أولًا: تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة.

ثانيًا: تحديد المحافظة والمدرسة التابع لها الطالب.

ثالثًا: عليك إدخال رقم الجلوس بشكل سليم وصحيح.

رابعًا: النقر علي كلمة عرض النتيجة والإنتظار حتي تعلن أمامك.

طريقة إعلان الصف الخامس الابتدائي 2023 الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم الفني، طريقة إعلان نتيجة الصف الخامس الإبتدائي محافظة الجيزة في إطار خطة الوزارة للتطوير والإعتماد علي التقيم للطلاب في إطار مخرخات التعليم وهي كالتالي:

– اللون الأزرق من 85 إلى 100 درجة.

– اللون الأخضر من 65 لأقل من 85 درجة.

– اللون الأصفر من 50 لأقل من 65 درجة.

– اللون الأحمر من 1 لأقل من 50 درجة