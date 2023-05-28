” نتيجتك هُنا”.. ظهرت الآن نتيجة 5 خامسة ابتدائى و2 ثانية إعدادى الجيزة الترم الثاني 2023

ظهرت الآن نتيجة 5 خامسة ابتدائى و2 ثانية إعدادى الجيزة الترم الثاني 2023، أعلنت المدارس في محافظة الجيزة منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني حيث بدأ التلاميذ في التوافد علي المدارس لمعرفة نتيجة 5 خامسة ابتدائى و2 ثانية إعدادى الجيزة الترم الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي، وخلال السطور التالية نوضح معكم خطوات الحصول علي نتيجة الصف الخامس الإبتدائي والصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة الترم الثاني.

نتيجة 5 خامسة إبتدائي الجيزة الترم الثاني 2023

نشرت مديرية التربية والتعليم، صورًا لتوافد التلاميذ علي مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، لحظة إعلان نتيجة 5 خامسة إبتدائي الترم الثاني 2023 وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة في المدارس حتي يستعلم أبنائنا التلاميذ علي النتيجة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في إطار خطة المحافظة بتوحيد موعد إعلان النتائج لصفوف النقل.

نتيجة 2 ثانية إعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه في إطار الحرص منها علي مبدأ الشفافية، فقد قررت توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، ليتم إعلانها بشكل موحد على مستوى المحافظة لجميع الطلاب وأولياء الأمور فى كشوف بأماكن واضحة داخل المدارس، حتي يتمكن أبنائنا التلاميذ من معرفة النتائج بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة 5 خامسة إبتدائي و2 ثانية إعدادي الجيزة الترم الثاني

وإليكم خطوات الحصول علي نتيجة 5 خامسة إبتدائي و2 إعدادي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة من خلال الدخول علي الرابط التالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول علي موقع نتائج صفوف النقل بمحافظة الجيزة.

ثانيًا: عليك تحديد الصف الدراسي.

ثالثًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام لمعرفة النتيجة.