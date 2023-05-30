فيديو لاروزا : مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 35 مُترجمة ومواعيد العرض على قناة STAR TV

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 35 ، الذي بات من أهم الأعمال التركية التي تعرض بالوقت الحالي وحالة من الترقب لعرض الحلقات الخاصة بالمسلسل بالوقت الحالي والجميع يقوم بالبحث عن المسلسل من أجل معرفة التفاصيل التي جرت بالحلقة الماضية وماذا سوف يحدث بالحلقة الخامسة والثلاثون من المسلسل التركي طائر الرفراف والذي يعد من أهم وابرز الأعمال التركية بالوقت الحالي ويشارك به نخبة من ألمع النجوم بتركيا، وإستطاع المسلسل في وقت قصير أن يكون له قاعدة جماهيرية كبيرة وبات الكثير يترقب مواعيد عرض المسلسل التركي طائر الرفراف .

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 34 تطورات مثيرة للغاية ومفاجئة للجماهير، حيث تم الكشف عن طلاق سيران وفريد، وذلك ادى الى اثارة الصدمة لدى متابعي المسلسل التركى الذى بات حديث التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة وجذب الانتباه في الكثير من الدول العربي ووفاة فؤاد جعلت الجميع حزين للغاية والاحداث التي قام بها فريد عقب وفاة فؤاد كانت من الاشياء الحزينة للغاية وحالة من الترقب الشديد للحلقة الجديد حيث ينتظر الجميع الحلقة بفارغ الصبر بالوقت الحالي .

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

تشاهدون مسلسل طائر الرفراف الحلقة 35 مترجمة على قناة ستار تي في التركية يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة وتعرض الحلقة مدبلجة بالعربي علي قناة الفجر يوم السبت وتعرض الحلقة عقب عرضها علي القنوات التركية علي موقع قصة عشق والعديد من المنصات العربية المعروفة يمكن للجميع مشاهدة الحلقة بالترجمة .

ابطال مسلسل طائر الرفراف

عفراء ساراتش أوغلي “سيران”

إمري التوغ “أورهان”

جانسو باكير “ايبو”

غولسين سانتير اوغلو “التزام”

اوزنور سيرتشيلار “اسومان”

بيريل بوزام “سونا”

بوتشي بوسه كهرمان “بيلين”

شيتين تيكندور “الأغا” خالص

هوليا ديار “شفيقة”

لاروزا طائر الرفراف ح35

وسوف تشهد الحلقة الجديد من مسلسل طائر الرفراف التركي محاولة قتل كل من السيد كاظم وفريد وحتي الان لم يتطلع الجميع علي من اطلق النار عليهم وسوف تظهر كافة التفاصيل مع عرض الحلقة الجديد من مسلسل طائر الرافرف التركي.