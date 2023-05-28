ذهاب نهائي الكونفدرالية .. القنوات المجانية الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز مجاناً بدون تشفير

القنوات المجانية الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر ويانج أفريكانز، يقترب درع كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة 2022-2023 ، حيث تقام المباراة النهائية بين اتحاد العاصمة الجزائري والتنزاني يانج أفريكانز، في قمة تقام بنظام الذهاب والإياب، وذلك النهائي الأول ابعد 3 سنوات من إقامة النهائي من مباراة واحدة بملعب محايد يعود الاتخاد ويعلن عن عودة النهائي بمواجهة الذهاب والاياب مرة أخري.

البطولة الأفريقية القديمة ستخرج أخيرا من خزائن الأندية المغربية بعد أن هيمنت عليها في السنوات الثلاث الماضية، نهضة بركان فاز باللقب مرتين والرجاء مرة واحدة ، لكن هذه المرة إما أن يظل اللقب في الدول العربية من خلال فوز الاتحاد ، أو سيذهب إلى شرق القارة إذا نجح يانج أفريكانز تحقيق الفوز علي اتحاد العاصمة الجزائري.

قدم النادي التنزاني بطولة مميزة للغاية ، لكنها ستكون المرة الأولى التي يواجه فيها أحد الفرق الشمالية في الأدوار الإقصائية، بعد أن واجه ريفرز يونايتد النيجيري ومارومو جالانتس الجنوب أفريقي في ربع النهائي ونصف النهائي وسوف يواجه بالنهائي نهادي اتحاد العاصمة الجزائري.

متى موعد مباراة اتحاد الجزائر ويانغ أفريكانز

وسوف تبدء المواجهة بين اتحاد الجزائر ونظيرة يانغ افريكانز في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت الجزائر، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام تلك المواجهة بين الطرفين علي ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة اتحاد الجزائر في نهائي الكونفدرالية

اعلنت قنوات “بي إن سبورتس” عن نقلها لحقوق البث الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء ، وسوف تنقل المواجهة علي قناة “beIN Sports HD 4” المخصصة لنقل البطولات الأفريقية.

ولكن اعلنت قناة الجزائر الرياضية عن نلقها للمباراة علي التلفاز الارضي يمكن للجميع الأن مشاهدة المباراة بدون تقطيع الأن .

ويترقب الجميع تلك المواجهة وسوف تكون منقولة علي قناة الجزائرية الارضية فقط وقناة بي ان سبورت القطرية ويمكن للجميع الان مشاهدة المباراة مجاناً بدون تقطيع .