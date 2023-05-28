“بتسهيلات دفع رائعة” طريقة حجز شقق وزارة الأوقاف 2023 بالأماكن، أعلنت هيئة الأوقاف عن إطلاق شقق سكنية جديدة للمواطنين تم تسميتها بـ”شقق 2023″ من قبل وزارة الأوقاف وتتوفر للبيع والإيجار وذلك بالتعاون مع بنك القاهرة، تتشكل الوحدات السكنية التابعة لوزارة الأوقاف 2023 بتنوع واسع فيما يتعلق بسبل البيع والإيجار، حيث تشمل منشآت سكنية وإدارية، إلى جانب محلات تجارية وجراجات، بالإضافة إلى عروض أراضي في مباني الهيئة.

“بتسهيلات دفع رائعة” طريقة حجز شقق وزارة الأوقاف 2023 بالأماكن

يتم الحجز من خلال استخراج بعض الشروط الخاصة بوزارة الأوقاف من موقع الحجز ومقر الهيئة وجميع مناطق المحافظات في الفروع المختلفة لبنك القاهرة، يبلغ مقدم جدية حجز شقق الأوقاف حوالي 16 ألف جنيه بالإضافة إلى 200 جنيه من المصاريف الإدارية، يختلف تسديد القسم لأصحاب الدخل المنخفض بين 5 آلاف جنيه وحتى 40 ألف جنيه ويختلف ذلك وفقًا لمستوى الدخل، ويتم خصم هذا المبلغ من سعر الوحدة السكنية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق وزارة الإسكان 2023

يتم تسجيل معلومات المتقدمين للحصول على وحدة سكنية في سجل القرعة العلنية بعد تلبية الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة.

صورة عن بطاقة الهوية وإيصال الزواج للرجل والمرأة.

نسخة من البطاقة الشخصية فقط للأعزب.

إيصال مرافق محدث حديثا يتضمن كهرباء وغاز ومياه.

نسخة إيصال دفع مبلغ جدية الحجز.

أصل مفردات مرتب للمتقدم.

أسعار شقق الأوقاف 2023

سيتم تنفيذ مبادرة تمويل العقارات لجميع الأراضي التي تقدمها الهيئة الوقفية، وتشمل تكلفة الشقق ما يلي

يتراوح مدى الأسعار بين 153,000 جنيه و188,000 جنيه.

يضاف 7% كقيمة فائدة للمبلغ الإجمالي المشتري.

أماكن شقق الأوقاف 2023

يتميز المقترح الجديد لشقق وزارة الأوقاف بوجودها في مناطق سكنية، وتحديداً في مدن السادات بالمنوفية ومدينة العاشر من رمضان في الحي الثاني عشر.