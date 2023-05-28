موقع نتيجة نت natiga4dk نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية www.alexandria.gov.eg برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2023، انتهي طلاب المرحلة الاعدادية من اداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي وبات الكثير من الطلاب تريد الحصول علي النتيجة، واعلن محافظ الاسكندرية بالساعات الماضية ان النتيجة سوف تعتمد عقب الانتهاء من عملية التصحيج وسوف يتم توفير روابط مباشرة للحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية البوابة الإلكترونية www.alexandria.gov.eg برقم الجلوس .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية www.alexandria.gov.eg برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس الترم الثاني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية التي نوفرها عبر موقعنا البديل ويمكن لاي طالب الحصول علي النتيجة من خلال تحديد كافة الخطوات المطلوبة بدون اي عناء تابع الخطوات للحصول علي النتيجة الان . الدخول إلى موقع نتيجة نت عبر المتصفح الخاص بالطالب أو ولي الأمر. اختيار “محافظة الأسكندرية” من بين قائمة المحافظات المعروضة على الموقع. كتابة رقم الجلوس في الصندوق المخصص له. اختيار “الاستعلام عن النتيجة”. يتم عرض نتيجة الطالب كاملةً، مع استعراض درجة كل مادة على حدة، وكذلك المجموع الكلي والنسبة المئوية التي تعادلها، وكذلك الترتيب على مستوى المدرسة والإدارة والمحافظة.