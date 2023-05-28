ظهرت دلوقتي “نتائج الاختبار التحصيلي 1444” للطلاب والطالبات على موقع قياس الرسمي!

يتم البحث بشكل مستمر من قبل الأشخاص عن نتائج الاختبار التحصيلي 1444 ، وذلك عقب إعلان الهيئة الخاصة بالتقويم والتدريب بالمملكة عن هذا الموعد الخاص بظهور تلك النتائج، إذ أنه من المفترض أن تكون بداية الفترة الثانية من تلك الاختبارات في اليوم الموافق من 1 يونيو 2023م، وكذلك سوف تكون هذه الاختبارات مستمرة إلى مرور حوالي أربعة أيام، إلى اليوم الموافق من 6 يونيو 2023م.

نتائج الاختبار التحصيلي 1444

بينت وزاره التربية والتعليم السعودية نتائج الاختبار التحصيلي 1444 ، إذ أن الطلبة والطلبات بالثلاث مراحل بالثانوية يستطيعون أن يقوموا بالتسجيل بالموقع الخاص بقياس، ويؤدوا الاختبارات، حيث أن ذلك سوف يقوم بمساعدتهم في التعرف على مستواهم، وتحسينه، والتعود، قبل انتقالهم للمرحلة الجامعية.

استعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1444

هناك عدة خطوات من الممكن أن يتم السير عليها حتى يتم الاستعلام عن تلك النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي بكل سهولة بشكل إلكتروني، من خلال منصة قياس الوطني، فقط لا بد من اتباع الخطوات المقبلة: