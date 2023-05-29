“كل عام وانتم بخير” موعد عيد الأضحى في مصر 2023 وفقًا للبحوث الفلكية

يرغب الجميع في معرفة موعد عيد الأضحى 2023 لمعرفة أيام العطلة التي يقضونها، بالأخص بعد حدوث اختلاف على موعده خلال الفترة الأخيرة، وقد أعلن المعهد القومي للعلوم والبحوث الفلكية الموعد بشكل موثق، وقد جاء ذلك بعد استطلاعات رسمية تمت على يد خبراء لتحديد أهم المناسبات الإسلامية التي ينتظرها الملايين.

موعد عيد الأضحى في مصر 2023

يشغل بال الكثيرين معرفة اليوم المحدد الذي سيكون به عيد الأضحى المبارك، ولذلك نجد أن معدلات البحث ترتفع خلال آخر فترة عن موعد عيد الأضحى في مصر 2023 الذي يكون به فرحة كبيرة بين المسلمين والقيام بذبح الأضاحي

حسب ما ورد أن عيد الأضحى المبارك سيكون في يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو، أي أن وقفة عرفات ستكون في يوم الثلاثاء الذي يوافق السابع والعشرين من نفس الشهر، مع اقتراب موعد عيد الأضحى على الجميع البدء في التخطيط لقضاء عطلة ممتعة مع الأهل والأقارب والأصدقاء، فهي فرصة ثمينة لا تتكرر كثيرًا لأن أيام العطلة في هذا العيد تكون أكثر من أيام العطلات الرسمية الأخرى.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023

بعد معرفة موعد عيد الأضحى في مصر 2023 رسميًا، تجد أن الجميع يريدون معرفة موعد صلاة عيد الاضحى 2023 ليكونوا مستعدين على التوقيت المحدد دون تأخير، هذا العام قد تم تحديد موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في تمام الساعة 5:47 صباحًا، قد تتأخر لبضع دقائق أو تكون قبل ذلك بدقائق قليلة، وهذا الأمر يتوقف حسب المحافظة الذي يقام بها صلاة العيد.