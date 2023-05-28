alparslan : مسلسل الب ارسلان 57 مترجم HD – موقع قصة عشق

مسلسل الب ارسلان 57 مترجم HD – موقع قصة عشق، أحداث مشوقة وسريعة تابعها الجمهور في مسلسل ألب أرسلان الحقلة 58 Alparslan: Büyük Selçuklu، وكان من أكثر المشاهد قوة لحظة طعن ألب أرسلان وكان الجميع مزهول بما جري بالحلقة وعلي انتظار الحلقة الجديد التي طرح منها الاعلان خلال الساعات الماضية وبات الجميع يترقب عرض الحلقة بالوقت الحالي علي قصة عشق او تي ار تي التركية الناقل الحصري لذلك المسلسل التركي الذي بات من ابرز الاعمال التي تعرض بالوقت الحالي.

الب ارسلان 57 مترجم HD – موقع قصة عشق

وشهدت احداث الحلقة الثامنة والخمسون من المسلسل التركي الب ارسلان التركي، يقع باغرات، ملك جورجيا السابق، أسيرًا لدى ألب أرسلان وفي الوقت نفسه يدعم نفسه ليون ليباريت للحصول على المملكة الجورجية ، لكن ألب أرسان يريد أن يأخذها تحت حكمة، لذلك يقوم بقتل ليباريت ويدعم باغرات لإخضاع المملكة لسيطرة السلاجقة .

وإستطاع مسلسل الب ارسلان ان يحقق نسب مشاهدة عالية بالفترة الاخيرة وبات الجميع يريد متابعة المسلسل التركي حيث حققت الحلقات الماضية نسب المشاهدة التالية ويعد ذلك نجاح للعمل وكانت النسب كتالي : Total / 1 / 5.07، AB / 2 / 4.85، ABC1 / 4 / 4.62.