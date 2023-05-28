“المربع الإلكتروني” رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023 الكويت عبر موقع وزارة التربية والتعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الكويت عن إطلاق رابط إلكتروني خاص للاستعلام عن نتائج الطلاب في العراق باستخدام الرقم المدني 2023، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الطلاب بسهولة ويسر من خلال منزلهم دون الحاجة إلى الخروج، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في الكويت، وسوف نستعرض معًا في هذا المقال الرابط لنتائج الطلاب بالرقم المدني 2023 في الكويت.

“المربع الإلكتروني” رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023 الكويت عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التعليم في الكويت عن إمكانية للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام بسهولة عن نتائج الطلاب من خلال الذهاب إلى رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023 الكويت، والتي يمكن الولوج إليها من خلال اتباع بعض الإرشادات المناسبة.

الولوج إلى رابط وزارة التربية الكويتية من هذا الموقع.

بعد ذلك، اختر المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها.

ثم إدخال الرقم المدني.

ثم النقر علي خانة عرض النتيجة.

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم بالكويت أن الرابط المعلن عنه يسمح للطلاب بمعرفة نتائجهم بسهولة ويعتزم توفيره للجمهور في يونيو المقبل، حيث يمكّن الرابط الجميع من الاطلاع على النتائج بسهولة.

موعد الإعلان عن نتائج الطلاب بالرقم المدني

أعلنت وزارة التعليم في الكويت أنه يُمكن للجميع الاطلاع على النتائج بشكل رسمي على موقع الوزارة الإلكتروني، وأن أوراق الإجابة لطلاب العديد من المناطق في الكويت تم تصحيحها، وأكدت أن نسب النجاح ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وذلك يعكس نجاح المنظومة التعليمية الحديثة، وعلاوة على ذلك، بإمكان الطلاب الاطلاع على النتائج في أي وقت يرغبون بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل.