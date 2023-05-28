“مبروك لأهالي النوبة” بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 أدخل اعرف نتيجتك أيه

تزداد كل يوم معدلات البحث عن بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ، من جانب طلاب محافظة أسوان، وهذا بعد أن أجروا امتحاناتهم على ما يرام بالأسبوع الماضي، ومنذ هذا الوقت، وهم يتساءلون عن الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن النتيجة، عقب اعتماد السيد الوزير أشرف عطية، محافظ محافظة أسوان النتيجة، فمن المعروف أنه بعد أن يتم اعتمادها من جانبه، سوف تعلن وزارة التربية والتعليم عن إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بها

بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم أن بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ، ستظهر عليها النتيجة، عقب قيام السيد محافظ محافظة أسوان، وهو اللواء أشرف عطية، باعتماد النتيجة، فقد أرفقت هذه البوابة الإلكترونية ليكون من السهل معرفة النتيجة على الفور، عندما تنتهي الوزارة من رصد درجات الطلاب بمحافظة أسوان.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان الترم الثاني

كما قما بالإشارة في السابق أن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة أسوان لم يتم إعلانها حتى الآن، وقالت الوزارة إن النتيجة سوف تظهر بعد أن يعلن السد المحافظ أنه قد اعتمدها، إذ أنه يمكن بعد ذلك للطلاب معرفة النتيجة، باتباعهم الخطوات التي أوضحتها الوزارة، وهي: