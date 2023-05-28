يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة الصف الثالث المتوسط، على الرغم من عدم الانتهاء من الامتحانات حتى الآن، وتستعد وزارة التربية والتعليم العراقية خلال هذه الفترة لمتابعة فترة الامتحانات، وتبذل كل جهدها لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان المدرسية وتأمين مزيد من الاستقرار لهم، كما تسعى الوزارة لتعويض الطلاب عما تعرضوا له من حالة عدم الاستقرار والقلق الناجمين عن أزمة فيروس كورونا، حيث تمر الطلاب في العراق بكثير من الصعاب في جميع المراحل التعليمية، ويتأمل الجميع أن يكون العام الدراسي الحالي تعويضاً عن السنوات الأخيرة، ويحصلون على نسب نجاح عالية ويتم اختيار المدارس الجديدة بشكل مناسب، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، تابعونا لمعرفة المزيد حول نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2023

من المفترض بالعراق أن تبدأ اختبارات الصف الثالث المتوسط التمهيدية بشكل رسمي في المستقبل القريب وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة التربية والتعليم العراقية، أفادت الوزارة بأن هذه الاختبارات سوف تجرى في شهر يوليو المقبل وستبدأ من يوم الخميس الأول من يوليو حتى يوم السبت السابع عشر من يوليو، سيتم بدء عمليات التصحيح في يوم الأحد الثامن عشر من يوليو، وسوف تستغرق فترة التصحيح حوالي عشرة أيام وأيضًا فترة رصد درجات الامتحان حوالي عشرة أيام، وستستغرق المدة الكاملة حوالي 20 يومًا، وقد تم الإعلان عن نتائج الاختبارات في شهر أغسطس بعد اعتماد وزارة التعليم العراقية للنتائج ونشرها على موقع الويب.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بعد اعتمادها رسمياً، يمكنكم الحصول على النتيجة فوراً من خلال النقر على الرابط الذي يقود إلى وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم إدخال كود التحقق المرئي. الضغط على نتائج الثالث المتوسط. اختيار المحافظة. إدخال الرقم الامتحاني. الضغط على عرض النتيجة.

بعد فترة طويلة من الانتظار، أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتيجة الامتحانات الثالثة المتوسط في العراق سيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين من إنهائها، وستكون متاحة في شكل pdf على موقع الوزارة وموقع نتائجنا، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم الامتحان الخاص بالطالب.