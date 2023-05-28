“تعرف الآن” شروط التقديم سكني ولي العهد 1444 والحصول على شقق سكنية مجهزة

عملت الوزارة التي تتعلق بالإسكان داخل المملكة العربية السعودية على إتاحة فرصة للمواطنين أن يحصلوا بشكل مجاني على أراضي داخل مخطط ولى العهد، ويمكن لمن يريد التسجيل أن يقوم بالخطوات عبر البوابة التي تخصصت إلكترونياً، حيثُ أنه متاح فرصة التسجيل من خلال الموقع الذي تم إطلاقه باسم سكني كما يمكن أن يكون من خلال التطبيق المخصص أيضاً إلكترونياً، ولبحث العديد عن شروط التقديم سكني ولي العهد 1444 نوضحها لكم بالسطور المقبلة.

شروط التقديم سكني ولي العهد 1444

كما أن برنامج سكني يعتبر من إحدى البرامج الإلكترونية الكبيرة التي تخصصت لتمكن المواطنين من الحصول عن طريقها عن سكن يكون متناسب معهم، وهذا يكون من خلال دعم المواطنين بفرصة الحصول على سكن عن طريق الحجز الإلكتروني، ولكن يكون من الضروري أن تكون هناك العديد من الشروط في من سوف يقبل على التقديم السكني ولى العهد، وهذه الشروط كانت كالتالي:

يشترط أن يكون مسجل في برنامج الدعم السكني.

يلزم أن تكون جنسية المتقدم سعودية وأيضاً يكون مقيم بها.

بإمكان المطلقات وكذلك الأرامل القيام بالتقديم السكني، ولكن ذلك بتوافر بعض الشروط المختصة بهم.

أن يكون المتقدم ليس لديه سكن مناسب له.

عمر رب الأسرة لا يكون أقل من خمسة وعشرين سنة.

يمكن أن تقدم الأسر فقط السعودية ويشترط عمر جميع الأبناء أن يقل عن خمسة وعشرين سنة.

رابط التقديم سكني ولي العهد 1444

يمكن الدخول للموقع الخاص بالتقديم سكني ولى العهد 1444 بالنقر فوق هنا، وعلى من يرغب في التقديم إدخال البيانات خطوة بخطوة حتى الوصول للمرحلة الأخيرة وهي التقديم.