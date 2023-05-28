Results ظهرت الآن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 موقع نتائجنا والتربية العراقية

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في العراق، بالبحث عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عبر موقع نتائجنا وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات خلال الأسبوع الماضي في عموم المحافظات العراقية التي تمت وسط تشديدات أمنية من جانب قوات الشرطة وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي

وأعلنت وزارة التربية العراقية، إنه يمكن تحميل نتائج سادس ابتدائي دور اول جميع المحافظات من خلال صفحة نتائج الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف سادس ابتدائي الدور الاول، حيث من المقرر أن تعلن محافظات بغداد والرصافة والكرخ، البصرة وذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى والقادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط اربيل، دهوك، نتائج الدور الاول سادس ابتدائي العراق.

رابط نتائج الصف السادس الإبتدائي موقع نتائجنا

وتواصل التربية العراقية، أعمال التصحيح للإمتحانات الوزارية للطلبة الصف السادس الابتدائي للدور الاول للعام الدراسي الحالي ويمكن الإستعلا عن النتيجة من خلال الدخول علي الرابط التالي وتنفيذ الخطوات المطلوبة.

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: النقر علي أيقونة الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي العراق.

ثالثُا: إدخال رمز التحقق.

رابعًا: ثم عليك النقر علي أيقونة الدخول.

خامسًا: عليك إدخال الرقم الإمتحاني.

سادسًا: عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.