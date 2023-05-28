يبحث الكثير من المواطنين عن موعد فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات الاستعلام، بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن فتح باب التقديم فيه، يوفر هذا المشروع الكثير من الوحدات السكنية للشباب المقبل على الزواج، وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 متر مربع وتتألف من غرفتين أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، وسيتم عرض هذه الوحدات بسعر التكلفة الذي يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه، ويتم تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 20 عامًا من خلال التمويل العقاري بالتعاون مع البنوك المصرية.

موعد فتح باب الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وخطوات الاستعلام

بعد أن شهدت تجربة الإسكان الاجتماعي للشباب إقبالًا كبيرًا في المرة الأولى، وتم حل العديد من المشاكل التي يواجهها الشباب بسبب عدم وجود منازل مناسبة للزواج، تم تبني فكرة طرح منازل سكنية كحل مثالي لحل تلك المشاكل التي تعاني منها الشباب في الفترة الأخيرة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستبدأ في قبول طلبات الحصول على وحدات سكنية في الإسكان الاجتماعي المخصص لأسر الضحايا والمصابين بنظام التمويل العقاري، كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي ابتداءً من 15 مايو حتى 15 يونيو.

خطوات الاستعلام عن طلبات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للشخص الراغب في حجز شقة من الإسكان الاجتماعي لعام 2023 متابعة حالة طلبه ومعرفة جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالوحدة السكنية، بالإضافة إلى طريقة السداد، وذلك عن طريق الدخول على رابط صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر هذا الرابط

يمكنك الاتصال بسهولة على رقم الهاتف المخصص للخدمة العامة والمعروف باسم “الخط الساخن”، يتكون هذا الرقم من ثلاثة أرقام متتالية وهي (1188-5777-5999)، وكذلك رقم آخر هو (090071117)، ويمكن الاتصال بهذه الأرقام من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً في جميع أيام الأسبوع، باستثناء يومي الجمعة والسبت.