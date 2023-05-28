موقع نتائجنا.. رابط الاستعلام نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 برقم القومي جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وذلك بعد انتهاء جميع اختبارات الصف السادس الابتدائي يوم أمس السبت الموافق 27 مايو 2023 ، وبدأت اليوم جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب في مختلف المحافظات والمدن العراقية ، وينتظر جميع الطلاب واولياء امور الصف السادس نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ، وسوف يتم رفع جميع النتائج إلكترونياً عبر موقع نتائجنا التابع لموقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يبحث جميع طلاب وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي بالعراق عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 والتي اقترب موعد ظهورها إلكترونيا عبر موقع نتائجنا ، وقد انتهى جميع طلاب الصف السادس من الاختبارات يوم أمس السبت حيث أدى الطلاب اختبار مادة الدراسات الاجتماعية وقد استمرت اختبارات الصف السادس لمدة 5 أيام ويمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فور ظهورها عبر موقع نتائجنا عن طريق الخطوات التالية :

أولاً الدخول عبر موقع نتائجنا

ثم يجب اختيار “نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

يجب ادخال جميع البيانات المطلوبة من “الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها”.

ثم الضغط على الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

بعدها تظهر نتيجة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

من لم يتمكن من الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عبر الانترنت يجب الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب والحصول على النتيجة.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

يترقب جميع طلاب وأولياء أمور الصف السادس الابتدائي بالعراق موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وذلك بعد انتهاء الاختبارات وبداية أعمال التصحيح والمراجعة ، وقد أنهى جميع الطلاب والطالبات في جميع المحافظات والمدن العراقية بكل سهولة ويسر وبدون أي صعوبات ويمكن الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع نتائجنا بالخطوات التي تم ذكرها في أعلى المقال.