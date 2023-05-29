حالا ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الثاني بكود الطالب عبر موقع التربية والتعليم الفني

تصدرت نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023، مؤشرات البجث في جوجل خلال الساعات الماضية نتيجة البحث المتواصل من أبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الثاني التي بدأت المدارس في إعلانها بشكل رسمي بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني بكود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، إنتهت دون أي شكاوي من الطلاب خلال سير الإمتحانات، مشيرة إلي أنه سيتم إعلان النتائج في المدارس فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق لإجابات أبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية، حيث يتم مراعاة الدقة والشفافية في أعمال التصحيح حتي يحصل كل طالب علي حقوقه كاملة.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

مادة اللغة العربية 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة.

مادة الرياضيات الإلكترونية 40 درجة.

وفيما جاءت توزيع مادة الأحياء و مادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الجغرافيا ومادة التاريخ ومادة الفلسفة والمنطق 20 درجة لكل مادة.

رابط الإستعلام نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 عبر موقع التربية والتعليم

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: ثم النقر علي أيقونة الإستعلام نتائج الثانوية العامة.

ثالثًا: ثم عليك تسجيل الدخول بكود الطالب.

رابعًا: عليك تحديد الصف الدراسي.

خامسًا: ثم عليك النقر علي كلمة إستعلام.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 جميع المحافظات

تواصل المدارس في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 في جميع المحافظات بشكل يومي بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق للدرجات وإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي وفق الجدول الزمني في كل مديرية تعليمية.