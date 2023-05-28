Nøw نتيجة الصف الثالث الاعدادي | نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس “حي شرق وغرب + ميت غمر وشربين”

نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية الان، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 في محافظة القاهرة، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر والقلق النتيجة، التي تحمل أهمية كبيرة في تحديد مسار تعليم الطالب في المرحلة الثانوية، سواء في التعليم الثانوي العام أو التعليم الفني أو التعليم الفندقي أو تمريض، ولذلك، سنوفر لكم في السطور التالية طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة بمحافظة الدقهلية عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم الدقهلية عن انتهاء أعمال الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدقهلية

يجري الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية، بعد انتهاء الامتحانات وفور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية وتقدير الدرجات للمواد الدراسية والمراجعة للأوراق وجمع درجات الترمين الأول والثاني.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

تفاوتت النتائج في امتحان الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية لعام 2023، حصلت اللغة العربية على 80 درجة، في حين حصلت اللغة الإنجليزية على 60 درجة. بالنسبة للدراسات الاجتماعية، حصلت على 40 درجة، بينما الرياضيات حققت 60 درجة. أما العلوم، فقد حصلت على 40 درجة، بإجمالي الدرجات، فقد بلغت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية لعام 2023.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي

تم الإعلان عن خطوات إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية للفصل الدراسي الثاني 2023 بمحافظة بشكل فريد، تم التأكيد من قبل المسئولين في مديرية التربية والتعليم أن النتيجة ستُعلن فور انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في الكنترول المركزي التابعة للمحافظة، وبعد ذلك، سترفع النتيجة إلى السيد المحافظ لاعتمادها رسمياً وإعلان أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية.