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تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول العراق “ملفات PDF” عموم المحافظات

Admin 2منذ 27 دقيقة
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نتائج الصف السادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية العراقية موعد الإعلان الرسمي نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول العراق عموم المحافظات والتي سيعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتم رفع نتائج السادس الابتدائي العراق موقع نتائجنا ، ويمكن تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 العراق الدور الأول عبر وزارة التربية العراقية، وموقع ناجح.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول

يجري البحث من قبل آلاف الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية والقادسية. صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، النجف ، بغداد ، كركوك ، الأنبار ، بابل ، بغداد ، البصرة ، الخار ، ديالى ، دهوك ، أربيل ، محافظة كربلاء ، كركوك ، المطنة ومحافظات عراقية أخرى ، نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الاول.

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية ، أن جميع الطلاب والطالبات العراقيين ، بعد الانتهاء من الدور الاول من الامتحانات ، ينتظرون الانتهاء من التصحيح الورقي والتدقيق ، بحيث يأخذ كل طالب كافة درجاته وذلك قبل أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا.

أكمل العديد من الطلاب والطالبات في المحافظات العراقية امتحانات الصف السادس والتي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري للإعلان الرسمي للنتائج من خلال موقع النتائج على شبكة الإنترنت.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 العراق

يجري تفتيش آلاف الطلاب والطالبات في جميع محافظات القادسية العراقية. صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، النجف ، بغداد ، كركوك ، الأنبار ، بابل ، بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ديالى ، محافظة دهوك ، أربيل ، محافظة كربلاء ، كركوك ، المتن ، إلخ. وصلت إلى 60٪ ولم يتبق سوى وقت وستنشر النتائج رسميًا ، ويمكن لجميع أولياء أمور طلاب الصف السادس الاستفسار عن النتائج إلكترونيًا وبسهولة من خلال تطبيق الإجراءات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية. جاء على النحو التالي:

تسجيل موقع نتائجنا لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي

ثم تجد أسماء جميع المحافظات التي أعلنت النتيجة بما في ذلك المحافظة التي تدرسها.

يجب عليك النقر فوق نمط التنزيل المتعلق بمحافظتك

الاطلاع على القوائم الاسمية للطلاب الناجحين والتي سيتم نشرها بصيغة PDF ويمكنك أيضًا الاطلاع على المتوسط ​​الذي تم الحصول عليه في الدور الأول من العام الدراسي 2022-2023.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

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Admin 2منذ 27 دقيقة
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