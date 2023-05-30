تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول العراق “ملفات PDF” عموم المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية موعد الإعلان الرسمي نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول العراق عموم المحافظات والتي سيعلن عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث يتم رفع نتائج السادس الابتدائي العراق موقع نتائجنا ، ويمكن تحميل نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 العراق الدور الأول عبر وزارة التربية العراقية، وموقع ناجح.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول

يجري البحث من قبل آلاف الطلاب والطالبات في جميع المحافظات العراقية والقادسية. صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، النجف ، بغداد ، كركوك ، الأنبار ، بابل ، بغداد ، البصرة ، الخار ، ديالى ، دهوك ، أربيل ، محافظة كربلاء ، كركوك ، المطنة ومحافظات عراقية أخرى ، نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الاول.

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية ، أن جميع الطلاب والطالبات العراقيين ، بعد الانتهاء من الدور الاول من الامتحانات ، ينتظرون الانتهاء من التصحيح الورقي والتدقيق ، بحيث يأخذ كل طالب كافة درجاته وذلك قبل أن يتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2023 الدور الأول موقع نتائجنا.

أكمل العديد من الطلاب والطالبات في المحافظات العراقية امتحانات الصف السادس والتي ستقام في السابع والعشرين من الشهر الجاري للإعلان الرسمي للنتائج من خلال موقع النتائج على شبكة الإنترنت.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 العراق

يجري تفتيش آلاف الطلاب والطالبات في جميع محافظات القادسية العراقية. صلاح الدين ، السليمانية ، واسط ، النجف ، بغداد ، كركوك ، الأنبار ، بابل ، بغداد ، البصرة ، ذي قار ، ديالى ، محافظة دهوك ، أربيل ، محافظة كربلاء ، كركوك ، المتن ، إلخ. وصلت إلى 60٪ ولم يتبق سوى وقت وستنشر النتائج رسميًا ، ويمكن لجميع أولياء أمور طلاب الصف السادس الاستفسار عن النتائج إلكترونيًا وبسهولة من خلال تطبيق الإجراءات المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية. جاء على النحو التالي:

تسجيل موقع نتائجنا لاستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي

ثم تجد أسماء جميع المحافظات التي أعلنت النتيجة بما في ذلك المحافظة التي تدرسها.

يجب عليك النقر فوق نمط التنزيل المتعلق بمحافظتك

الاطلاع على القوائم الاسمية للطلاب الناجحين والتي سيتم نشرها بصيغة PDF ويمكنك أيضًا الاطلاع على المتوسط ​​الذي تم الحصول عليه في الدور الأول من العام الدراسي 2022-2023.