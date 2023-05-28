“أحصل الآن” نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس فقط !! 2023

يهتم بالتعرف على موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم بالاسم ، كثير من الطلاب، حيث أن تلك النتيجة تعد من المواضيع الهامة، وكذلك الأكثر بحثًا من جانبهم في تلك الفترة، وذلك عقب إتمام طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في تلك المحافظة جميع امتحاناتهم، وهم الآن يترقبون ظهور نتيجتهم، لذا ففيما بعد سوف نرفق لكم المعد بالتفصيل.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الفيوم بالاسم

بين الدكتور أحمد الانصاري وهو يكون محافظ محافظة الفيوم الموعد الذي يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، كذلك أنه كشف على أن معدل النجاح بتلك السنة تجاوز حوالي 73.35%، في حين أن عدد الطلبة والطالبات الذين سوف يقوموا بالالتحاق بالدور الثاني، يصل عددهم لما يقرب من حوالي 26.62%، إذ أنه بين أن جميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات للصف الثالث الإعدادي تلك السنة بلغ عددهم لما يقرب من حوالي 63,633 طالب وطالبة، هذا بجانب أن الباب الذي تم تخصيصه للتظلمات، سيكون متوفرًا بدءًا من اليوم الموافق من 4 يونيو المقبل 2023م.

استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2023

وفرت مديريه التربية والتعليم الرابط الخاص بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بمحافظة الفيوم، من خلال الاسم، وكذلك رقم الجلوس، والتي سوف تتوفر في هذا الرابط، عقب اعتمادها من جانب السيد المحافظ بمحافظة الفيوم، ويمكن أن تعرف نتيجتك بواسطة سيرك على الخطوات المقبلة: