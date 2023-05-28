الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023، يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 الترم الثاني من خلال الروابط المتاحة التابعة لوزارة التربية والتعليم، ما زال البحث قائم بشكل كبير جداً من جانب الطلاب وأولياء أمورهم في جميع مراكز محافظة الاسماعيلية المختلفة حيث يسعى الجميع إلى الاستعلام عن النتائج من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وذلك حيث تفصلنا ساعات قليلة جداً على اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الترم الثاني لمحافظة الاسماعيلية من جانب السيد المحافظ، وإليكم تفاصيل النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها فور ظهورها مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 ترم ثاني

قبل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 ترم ثاني من جانب السيد المحافظ قام الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية بتكريم جميع الموجهين الذين شاركوا في عملية تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الأول الفصل الدراسي الثاني، وذلك حيث انتهت منذ ساعات جميع أعمال التصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب ولم يتبقى سوا فقط اعتماد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية النتيجة وإعلان نسبة النجاح وبعد ذلك سيتم رفع النتيجة على بوابة مديرية التربية والتعليم الإلكترونية.

لينك نتيجة ثالثة اعدادي محافظة الاسماعيلية 2023

تُعلن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسماعيلية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع الإدارات التعليمية، ويمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم من خلال الخطوات التالية: