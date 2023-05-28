“الآن نزلت الاسماء” .. حمل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

يقوم بالتساؤل فيما يرتبط بمعرفة كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 ، عدد ضخم من المواطنين، ممن هم يريدون التسجيل بالرعاية الاجتماعية، فكما نعلم أن التقديم عليها يكون بحاجة إلى شروط محددة، وتلك الشروط لا ينبغي ألا تكون متوفرة في الأشخاص المتقدمين، كذلك أننا نعلم أن التقديم متوفر الآن، لكل من يرغب في التسجيل، فيمكن أن تسجل بشكل إلكتروني، وذلك بكل سهولة ويسر، عن طريق السير على الخطوات المرفقة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

أصبح الآن باستطاعتك معرفة كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 ، وذلك باتباعك للخطوات المحددة من جانب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي كما يلي:

أولاً: الانتقال لمنصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيًا: انتقاء أيقونة “أسماء الرعاية الاجتماعية”.

ثالثًا: المحافظة التي تتبع لها.

في النهاية، انقر على أيقونة “تنزيل كشوفات الأسماء المشمولة”.

شروط الرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل بوضع مجموعة شروط محددة، حتى يتم القبول بالرعاية الاجتماعية، وتجدر الإشارة بأن من ضمن هذه الشروط التي تم الإعلان عنها من جانب الوزارة وتحديدها، كل ما يلي: