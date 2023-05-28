نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت، ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 وذلك بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم في خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تقوم وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن كافة نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي والملقب بالمربع الإلكتروني، وذلك تسهيلاً على الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة الدرجات الخاصة بالمواد التي درسوها وأدوا الامتحانات بها، وإليكم التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتائج في خلال هذا المقال.

نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت

نوهت الوزارة الكويتية عن إمكانية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم المدني الكويت 2023 من خلال البوابة الرئيسية لوزارة التعليم، وقد دعت جميع طلاب واولياء الأمور للاستعداد لاستقبال النتائج للمراحل التعليمية المختلفة الذين انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومن جانبها تقوم وزارة التربية الكويتية بالبدء في أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة، وذلك فمن المتوقع أن تقوم الوزارة بالانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وكذلك رصد الدرجات وإعلان النتائج الخاصة بالطلاب في خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ستبدأ الوزارة بإعلان النتائج في خلال هذا الأسبوع وفقاً لما أعلنته المصادر والتي تؤكد أن إعلان النتائج سيكون في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2023.

رابط نتائج الطلاب بالرقم المدني 2023

كما ذكرنا لكم من قبل أتاحت وزارة التعليم الكويتية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني الكويت 2023 بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ويتم ذلك من خلال إتباع الطالب أو ولي أمره للخطوات التالية:-