نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر natiga.qalubiaedu.org

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023، ننتظر معكم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 وذلك بعد انتهاء جميع الطلاب على مستوى المحافظة من اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2023، ونحن الآن في انتظار الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومن ثم إعلان النتيجة من خلال بوابة المحافظة الإلكترونية أو موقع الوزارة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكم مجموعة من المعلومات عن موعد الإعلان وكيفية الوصول إلى النتائج، فتابعوا معنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 ترم ثاني

نحن على موعد مع ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تحدثت سماح ابراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية عن أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي بدأت بعد انتهاء الاختبارات مباشرة، وأعلنت الوكيلة عن الحد الأقصى لظهور النتيجة وذلك حتى يوم 12 يونيو القادم، كما تم الإشارة إلى أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تسير بشكل ممتاز للغاية، وفور الانتهاء سيتم اعتماد النتيجة من سيادة اللواء محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان والإعلان عن أسماء الأوائل، ثم نزول النتائج في الكشوف داخل المدارس.

استعلام نتيجة ثالثة اعدادي محافظة القليوبية 2023

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023 الترم الثاني في طريقها للاعتماد خلال الأسبوع الجاري، ونحن الآن في انتظار الإعلان عنها رسمياً، أما بالنسبة لخطوات الاستعلام فجاءت على النحو التالي: