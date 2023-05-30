موقع ملازمنا results .. رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 جموع المحافظات epedu.gov.iq

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023، حالة من الترقب الشديد بالوقت الحالي من قبل الطلاب بالعراق من أجل الاستعلام عن النتيجة عبر الموقع الإلكتروني “نتائجنا”، التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق، وجدير ان طلاب الساسد الابتدائي التمهيدي قام باداء الامتحانات الترم الثاني يوم 21 مايو 2023 وانتهو من اداء الامتحانات والان ينتظرون الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وحالة من الترقب من قبل أولياء الأمور والطلاب والطالبات من أجل الحصول علي رابط مباشر للحصول علي نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 لنهاية العام.

وحالة من الانتظار الشديد من قبل الطلاب للحصول علي النتيجة بالوقت الحالي وسوف نستعرض مع حضراتكم كافة الأخبار التي تخص النتيجة بالوقت الحالي عقب اعلان وزارة التربية والتعليم عن القيام بعملية التصحيح بالوقت الحالي وحتي الان لم تنتهي الوزارة من التصحيح وسوف تنتهي وتقوم برفع النتيجة علي الموقع الخاصة بالنتائج .

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

وجدير ان الطلاب الصف السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق انتهو من عملية الامتحانات وحالياً تقوم وزارة التربية والتعليم باداء عملية تصحيج الأوراق وسوف تستغرق وقت ومن المفترض الكشف عن النتيجة بداية من الاسبوع القادم بالتحديد في بداية الشهر القادم وجاري حالياً عملية التصحيح بجميع المحافظات علي مستوي جمهورية العراق ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بنتائج السادس التمهدي بالعراق.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023

أولاً عليك الدخول على موقع نتائجنا.

عند الدخول على الصفحة الرئيسية اختر “نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023”.

إدخال بيانات الطالب من “اسم الطالب ورقم الجلوس”.

وهنا سيتم ظهور نتيجة الطالب بالتفصيل.

كما يستطيع الطالب التوجه إلى المدرسة المقيد بها والتعرف على النتيجة.

وحتي الأن لم تقم الوزارة بإعتماد النتيجة وجاري حالياً عملية تصحيح الأوراق الخاصة بإمتحانات السادس الإبتدائي التمهيدي وسوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بإعتماد نتيجة السادس التمهيدي بالعراق عقب اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم العراقي.

وتم رفع النتائج الخاصة بجميع المحافظات بالعراق الان ويمكن لجميع الطلاب القيام بتنزل النتيجة بدون اي عناء من خلال موقع نتائجنا العراقي او موقع ملازمنا وذلك عقب توفر النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم .

وتم الاعلان عن النتيجة في العراق ويمكن الان للجميع الحصول عليها بدون اي مشاكل وسوف تتوفر علي موقع ملازمنا بهيئة بي دي أف يقوم الطالب اختيار المحافظة والقيام بتنزيل الملف كامل بدون مشاكل.