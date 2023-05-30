https://results.mlazemna.com/ رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 عموم المحافظات “ملفات PDF”

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 ، حاله من الترقب والقلق تسيطر علي طلاب السادس الابتدائي التمهيدي بدولة العراق وذلك لرغبتهم في التعرف علي نتائجهم حيث صرح مصدر مسئول انه سيتم خلال الساعات القليله القادمة الكشف عن موعد اعلان النتيجة والتي جاري الانتهاء منها خلال الايام القادمة وجدير أن الطلاب انتهو من اداء الامتحانات السبت الماضية وحالياً تقوم الوزارة بعملية تصحيح الاوراق الخاصة بإمتحانات السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق.

نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023 العراق

وعقب الانتهاء سوف يتم عرض نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي علي السيد وزير التربيه والتعليم العراقي من اجل نشرها عبر الموقع الالكتروني التابع للوزارة عبر كشوفات pdf والتعرف عليها سيكون عن طريق استخدام الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بالطلاب ونحن بدورنا من خلال هذا التقرير سنستعرض لكم خطوات الاستعلام بخطوات بسيطة .

نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي عراق 2023

تحاول وزارة التربيه والتعليم العراقيه التي تبذل اقصي جهد ممكن من اجل الانتهاء سريعا من كشوفات نتائج السادس الابتدائي التمهيدي وذلك للقسمين العلمي والادبي حيث كان من المقرر إعلانها يوم العشرون من فبراير الجاري ولكن تم التاجيل ولم يتم الإفصاح حتي الان عن الموعد الأخير لاعلانها .

results.mlazemna.com نتائج الصف السادس

ولكن من المتوقع ان يتم الكشف عنها خلال وقت قليل من الان حيث نوه مسئول من داخل اللجان المسئولة عن عملية التصحيح انه تم الانتهاء من تصحيح جميع الأوراق ويتم الان مراجعتها لرصد الدرجات وتجميعها ليتم تسجيلها من خلال كشوفات ستتوافر من خلال الموقع الالكتروني للوزارة للتعرف عليها من خلال تحميلها عبر أجهزة الحاسوب الخاصه بكم او الهواتف والبحث عن طريق رقم الاكتتاب

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023