رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، بعد الانتهاء من تأدية الامتحانات الخاصة بالصف نتائج السادس الابتدائي التمهيدي يرغب بالفعل الطلاب في معرفة الدراجات الدراسية التي قد حصلوا عليها في هذه الامتحانات المهمة، حيث بدأ هؤلاء الطلاب الامتحانات الخاصة بهم من شهر يناير واستمرت لمدة الثامن والعشرون من مايو الجاري 2023، وتقوم حالياً وزارة التربية والتعليم العراقية بعملية تصحيح أورقا الطلاب من أجل الإعلان عن النتائج بجميع المحافظات بالعراق وسوف تتوفر النتيجة عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا التعلميي وموقع ملازمنا .

رابط نتائج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول

واكدت وزارة التربية والتعليم العراقية عقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات بالفترة الماضية وقامت بعمل احصائيات للطلاب التي حضرت الامتحانات ووصلت عدد الطلاب إلي 100 ألف طالب واجتاز الطلاب التي تقدمت للإمتحانات أكثر من 90% وجاري حالياً المتابعة علي عملية التصحيح، وهذه الأخبار المنتشرة بالعراق بالوقت الحالي ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بالحصول علي النتيجة عقب الانتهاء من التصحيح ورفع النتائج علي موقع الوزارة علي هيئة ملفات pdf.

epedu.gov.iq نتائج السادس الابتدائي تمهيدي 2023 العراق

ويمكن الان لجميع الطلاب والطالبات الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتيجة بدون اي عناء وذلك عبر موقع نتائجنا أو بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نوضح لكم الآن الخطوات: