قائمة الناجحين مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا للسنة 2022/2023 formation.sante.gov.dz عبر موقع وزارة الصحة

قائمة الناجحين مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا، شهدت الساعات الماضية الكثير من العمليات البحثية عقب اعلان وزارة الصحة الجزائرية بالساعات الماضية الإعلان عن قوائم الناجحين في مسابقة الشبه الطبي بدون الباك وحالة من الترقب والانتظار من أجل معرفة طرق الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي في ظل الكثير من العمليات البحثية من قبل الراغبين من الشباب بالجزائر بالوقت الحالي من أجل الحصول علي النتيجة .

مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا

ويمكن للجميع الحصول علي نتيجة الشبه الطبي حسب كل محافظات الجزائر وتم توفير النتيجة في المحافظات التالية (بسكرة، الشلف، رقلة ، الأغواط، البويرة، باتنة، تبسة، تلسمان، جيجل، بجاية، قسنطينة، الوادي) وغيرها من المناطق التي تم الإعلان فيها عن النتيجة، وسوف نوفر لحضراتكم قائمة الناجحين في مسابقة الشبه الطبي بدون بكالوريا ويمكن للجميع الان الاستعلام عنها وبعد الحصول على النتيجة يمكنكم استكمال إجراءات التعيين بالمسابقة وفق ما أعلنته وزارة الصحبة بالسابق.

تم رسميا فتح التسجيلات هذا العام وحدد عدد المناصب

بأكثر من 10775 منصب موزعة على ثلاث (03) رتب وهي :

مساعد التمريض .

مساعد جراحة الأسنان .

عون رعاية الأطفال .

ملف التسجيل في الشبه طبي: ملاحظة هامة: قبل البدء في عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني. على المترشحين نسخ الوثائق التالية: طلب خطي. بطاقة التعريف. شهادة مدرسية وكشف النقاط للسنة الثالثة ثانوي. الملعلومات المطلوبة للتسجيل: بيانات الاقامة ( الولاية الدائرة). الاسم واللقب وتاريخ ومكان الازدياد. العنوان، رقم الهاتف والبريد الالكتروني. معلومات الدراسة ( الثانوية – الشعبة – السنة الدراسية ). بعدها تقوم باختيار اسم المستخدم والرقم السري لفتح حساب خاص بك على المنصة. تحميل الوثائق التالية بعد مسحها ضوئيا عبر ( ماسح الوثائق الضوئي Camscanner). بطاقة التعريف الوطنية. كشف نقاط الثالثة ثانوي أو االشهادة أو المؤهل المطلوب. طلب خطي.

قائمة الناجحين مسابقة الشبه طبي

ويمكن للجميع الراغبين في الجزائر الان القيام بعملية الاستعلام عن قائمة الناجحين في مسابقة الشبه الطبي بالجزائر بدون اي عناء وذلك من خلال زيارة موقع وزارة الصحة الجزائرية، وسوف نوفر لحضراتكم خطوات عملية الاستعلام إلكترونيا من خلال الدخول لموقع الوزارة وادخال بعض البيانات الخاصة بكل ولاية وسوف تكون عملية الحصول علي القائمة كاملة بدون عناء من خلال اتباع الخطوات التالي :-