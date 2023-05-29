نزل الأرض.. بكام أسعار الذهب اليوم الاثنين 2023/5/29 في جميع المحلات بالمصنعية عيار 21 يخسر 10 جنيهات

يبحث المواطنيين عن أسعار الذهب اليوم والتي يرغب في معرفتها جميع الشعب المصري، حيث تختلف اسعار الذهب يوم بعد يوم حيث تزيد في يوم ويقل سعرها في اليوم التالى بحسب السوق المصري والدولار في السوق العالمي، وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر 1517 جنيها بينما يسجل عيار 12 في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 1300 جنيه، ونشير إلى باقية التفاصيل للتعرف على جميع اسعار جرمات الدهب في مصر في هذا الخبر.

أسعار الذهب اليوم

حيث سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 2385 جنية مصري، وتختلف اسعار الذهب من حيث القيمة المصنعية المضافة على الجرام من محافظة الى أخري من محلات الصاغة نكتب اليكم اليوم في تقريرنا البوم الاثنين الموافق 29 من شهر مايو الحالى اسعار الذهب في السوق العالمي بالجنية المصري كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل السعر اليوم 2385 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 24

سجل السعر اليوم 2726 جنيها مصرياً

سعر الجرام عيار 18

سجل السعر اليوم 2044 جنيها مصرياً.

سعر الجنيه الذهب

سجل السعر اليوم إلي 19080 جنيه

سعر أوقية الذهب

حيث سجل السعر 2013 دولار

اسعار الذهب في مصر

فيما وصل الدولار بالبنوك اليوم الى 600 جنيه و ريال سعودي سجل 158 جنيه و الدرهم الاماراتي وصل الى مستوى 160 جنيه، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر داخل محلات سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، سجل 18200 جنيه، كما بلغ سعر الأونصة 80860 جنيهات الصاغة دون مصنعية وضريبة، سجل 18200 جنيه، كما بلغ سعر الأونصة 80860 جنيها، ولكن في السطور المقبلة نكتب اليكم اسعار الذهب الأصلية بدون اضافات المصنعية.

جرام الذهب عيار 24: 2726 جنيه مصري.

جرام الذهب عيار 22: 2390 جنيه مصري.

الجرام عيار 21: 2385 جنيه مصري.

الجرام عيار 18: 2044 جنيه مصري.

الجرام عيار 14: 1751 جنيه مصري.

الجرام عيار 12: 1550 جنيه مصري.

الجنيه الذهب: يصل إلى 19080 جنيه مصري.

أوقية الذهب العالمية 2013 دولار.

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