Yalı Çapkını : طائر الرفراف 35 مترجم كامل قصة عشق فريد يسعي للانتقام من الحميع بالحلقة الجديد من مسلسل فريد التركي

طائر الرفراف 35 مترجم كامل قصة عشق، يترقب الجميع عرض الحلقة الجديد من المسلسل التركي طائر الرفراف الذي يعد من أهم الاعمال التركية التي تعرض علي شاشة التلفاز التركية ويريد الجميع متابعة هذه الاعمال وإستطاع المسلسل ان يحقق نسب مشاهدة عالية في وقت قصير للغاية وبات حديث الملايين حول الوطن العربي بسبب احداثة السريعة، لذلك بات يتصدر مواقع التواصل بالفترة الأخيرة ويريد الجميع مشاهدة مسلسل طائر الرفراف 35 مترجم كامل .

طائر الرفراف 35 مترجم كامل قصة عشق

ويشارك في مسلسل طائر الرفراف العديد من الابطال والذي من ابرزهم الفنان بوتشي كهرمات والفنان ميرت ديمير والفنانه بيريل بوزام والفنانه افرا اوغلو والفنانه هوليا ديار ومجموعه اخري من الوجه الشابه مثل يجيب تونكاي والذي يجسد دور لطيف ودوغوكان بولات والذي يحمل اسم فؤاد وامراي التوغ والذي تجسد دور أورهان .

مسلسل طائر الرفراف 35

ويعرض مسلسل طائر الرفراف التركي كل يوم جمعة من كل اسبوع علي قناة ستار تي في التركية ويمكن للجميع متابعة المسلسل علي قمر نايل سات وعرب سات عبر ترددات متعددة وهي 10266 باستقطاب عمودي وبمعدل ترميز 27500 ونسبة تصحيح الخطأ 6/5 .

يشارك في مسلسل طائر الرفراف العديد من النجوم الكبار ونستعرض لحضراتكم أبرز النجوم .