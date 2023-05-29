يابختك يالي هتبني.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 2023/5/29 في جميع المصانع بالمشال

تختلف أسعار مواد البناء كل يوم بشكل مستمر حيث سجلت أسعار مواد البناء اليوم انخفاض في الأيام القليلة الماضية حيث انخفضت أسعار الحديد والأسمنت وجميع مواد البناء ونحرص على تقديم أسعار مواد البناء اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 وننوه على أن أسعار مواد البناء اليوم تختلف من شركة لأخرى وتتفاوت الأسعار في المحافظات المصرية المختلفة ولكن بنسب بسيطة ، واستقرت أسعار الحديد اليوم عند 37 ألف جنيه في مطلع تعاملات اليوم بينما سجل سعر الأسمنت 19 ألف جنيه في مختلف المحافظات المصرية.

أسعار مواد البناء اليوم

استقرت أسعار مواد اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من مايو 2023 في الأسواق المصرية في بداية التعاملات الصباحية حيث سجلت أسعار الحديد اليوم في مختلف المصانع والشركات كما يلي :

سجل سعر حديد المصريين 32 ألف جنيه مع إضافة رسوم الضريبة والقيمة المضافة ورسوم النقل ليباع للمستهلك بسعر 32700 جنيه.

وصل سعر حديد عز إلى 32.135 جنيه في المصنع و 32500 جنيه للمستهلك.

بينما سجل سعر حديد الجارحي قيمة 27000 جنيه في المصنع بينما وصل إلى 27900 للمستهلك.

ووصل سعر حديد العشري إلى 38000 جنيه في المصنع و 38300 جنيه للمستهلك.

ووصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32050 جنيه ليباع للمستهلك بقيمة 32300 جنيه.

في حين سجل سعر حديد بشاي قيمة 38500 جنيه ليصل للمستهلك بسعر 38700.

ووصل سعر حديد المراكبي إلى 38500 جنيه ليصل للمستهلك بقيمة 38900 جنيه.

بينما سجل سعر حديد مصر ستيل قيمة 40000 جنيه في المصنع ليباع للمستهلك بقيمة 40200 جنيه.

ووصل سعر حديد العلا إلى 40400 جنيه في الشركة ليصل للمستهلك بقيمة 40600 جنيه.

بينما يباع حديد الجيوشي بسعر 39500 جنيه ليصل للمستهلك بقيمة 39700 جنيه.

وأخيراً وصل سعر حديد الكومى إلى 40600 للبيع في المصنع للموزعين ليصل للمستهلك بقيمة 40800 جنيه.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

بعد التعرف على جميع أسعار مواد البناء اليوم ومعرفة أسعار الحديد المسلح في جميع المصانع والشركات المصرية المختلفة ننتقل إلى معرفة أسعار الأسمنت اليوم والتي شهدت استقرار كبير بعد حالة الانخفاض التي شهدتها الأسبوع الماضي.