من هو عبد الرحمن منيف الذي يحتفل به جوجل اليوم .. إسهاماته الأدبية وجوائزه

عبد الرحمن منيف هو خبير اقتصادي وأديب وناقد حداثي سعودي ينتمي إلى بلدة الواقعة على طريق عيون الجوى في وسط السعودية. وُلد في عام 1933م وعاش فترةً من طفولته في ظل قبيلة الشمر بعد انتقال أسرته إليها. أكمل مراحل دراسته الأولى في الرياض وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة الإمام محمد بن سعود. درس الاقتصاد في الولايات المتحدة وحصل على درجة الدكتوراه. عرف بأنه مفكر وناشط سياسي، ثم خبير اقتصادي ومؤلف روائي. يعتبر من أهم الروائيين العرب في القرن العشرين، حيث تميزت رواياته بأنها عكست الواقع الاجتماعي والسياسي العربي والنقلات الثقافية التي شهدها المجتمع العربي خاصة في دول الخليج العربية. كما عمل في مجال البترول وقد تولى مناصب إدارية رفيعة في عدة شركات، كما شارك في تأسيس الجمعية السعودية للمحاسبين. عُرِف عبد الرحمن منيف باسم شهرته، وهو أحد أعمدة الثقافة والأدب في المملكة العربية السعودية.

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الرحمن منيف

يحل اليوم، الاثنين، الذكرى التسعين لميلاد الروائي السعودي عبد الرحمن منيف، الذي ولد في العاصمة الأردنية عمان في التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1933، وهو من أصل سعودي وأم عراقية.

عبد الرحمن منيف

تعود أصول الكاتب إلى منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، وقد نشأ في عائلة تعمل في مجال التجارة، حيث ينحدر من قرية قصيبا الواقعة شمال مدينة بريدة. وكان والده من كبار التجار المعروفين في بيع العقيلات والسفر بين الشام والسعودية.

مسيرة عبد الرحمن منيف التعليمية

بدأ منيف تعليمه في الأردن حتى حصل على شهادة الثانوية العامة، ثم انتقل إلى بغداد لدراسة الحقوق. وفي تلك الفترة، انضم إلى حزب البعث العربي الاشتراكي وزاد نشاطه في الحزب، ما أدى إلى طرده من العراق بعد توقيع حلف بغداد في عام 1955.

نقل إلى العاصمة المصرية ومن ثم إلى بلغراد ليواصل تعليمه الجامعي حتى حصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات النفط.

إسهامات عبد الرحمن منيف الأدبية

عبّر الروائي السعودي عبد الرحمن منيف بحماسة عن ميوله الأدبية واكتراثه الشديد بالكتابة، واهتم بكتابة قصص وروايات متميزة، تجمع بين العمق السياسي والفني، وانتج العديد من الأعمال الأدبية الرائعة التي صنفته كمن الروَّاد والمميزين في مجال الأدب.

الأشجار.

شرق المتوسط.

مدن الملح.

حين تركنا الجسر.

اغتيال مرزوق.

عالم بلا خرائط بالاشتراك مع جبرا إبراهيم جبرا.

في مساره الأدبي، قام عبد الرحمن منيف بكتابة العديد من الكتب ومن بينها: –

آفاق الرواية العربية.

الديمقراطية أولًا.. الديمقراطية دائما.

الكاتب والمنفى.

لوعة الغياب.

العراق هوامش من التاريخ والمقاومة.

تمكن عبد الرحمن منيف من الفوز بالعديد من الجوائز القيّمة خلال مشواره الأدبي، ولكن أبرزها جائزتان هما:

الأولى: جائزة القاهرة للإبداع الروائي.

الترجمة: الجائزة الثانية هي جائزة سلطان العويس التي تمنح في دولة الإمارات العربية المتحدة.

توفي عبد الرحمن المنيف في سوريا في يوم 24 يناير 2004.