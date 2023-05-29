سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين سعر الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء

شهد اليوم استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 29 مايو 2023 وذلك في جميع البنوك المصرية ، وينظر جميع المواطنين المصريين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم حيث سجل سعر الدولار للشراء قيمة 30.83 جنيه بينما وصل إلى 30.95 جنيه للبيع ، وتختلف الأسعار في مكاتب الصرافة والسوق السوداء ، وأظهرت مؤشرات جوجل الأكثر بحثأً عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم أن سعر الدولار سجل 30.92 جنيه اليوم في بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

يقوم الكثير من المصريين بالبحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم والتي نوضحها في كافة البنوك المصرية المختلفة في السطور التالية :

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما في بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

و في بنك التعمير والإسكان وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بينما في المصرف المتحد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك أبوظبي التجاري وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنية المصري في السوق السوداء اليوم

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين التاسع والعشرين من مايو الجاري استقراراً كبيرا دام لمدة ثلاثة أشهر متتالية حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم قيمة 30.92 جنيه ، ويترقب جميع المصريين أن يزداد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مطلع شهر يونيو القادم والذي سيبدأ يوم الخميس القادم ، وشهد سعر الدولار اختناق في السوق السوداء حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسجل 36 جنيه بعد ارتفاع كبير وصل إلى 40 جنيه في الأيام الماضية.