الحقي اشتري وخزني.. انخفاض غير متوقع في اسعار الدواجن اليوم الاثنين 2023/5/29 في جميع المحلات بكام كرتونة البيض

أسعار الدواجن اليوم ننشره لكم من خلال كتابة المقال لمعرفة الناس اسعار الدواجن في ظل غلاء الاسعار، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأثنين29 مايو 2023، وسعر الفراخ والبيض اليوم في مصر، بعد أن شهدت اخر اخبار خلال الفترة الأخيرة باسعار الدواجن بكافة انواعها، ضمن بورصة الدواجن اليوم في مصر، حيث تُعد بورصة الدواجن في مصر الكثير من الأسواق الحيوية والثرة الحيوانية ، فهي ليست مجرد مكان لتداول الدواجن للاستقرار الاقتصادي والتوجهات الاستهلاكية في البلاد، وتقديم المعلومات الهامة، سنستعرض في هذا المقال كافة الاسعار بورصة الدواجن في مصر اليوم، نوفر لكم العوامل المؤثرة وتطورات السوق الحالية من اجل غلاء اسعار الفراخ.

اسعار الدواجن اليوم

ولذلك قمنا بتطوير على موقعنا لنوفر عليكم العناء الكبير في البحث عبر محركات جوجل العالمي عن اسعار الفراخ اليوم الاثنين بتاريخ29 مايو 2023 اول بأول كما هو موضح في السطور التالية. وتتراوح اسعار البانية ما بين 155 جنيهًا وحتى 165 جنيهًا للكيلو وتختلف اسعارها من منطقة الى اخري.

سعر كرتونة البيض الأبيض: 82.75 جنيه، بارتفاع اثنان جنية لكرتونة البيض.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 87.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 103.75 جنيه، بارتفاع اربع جنيهات.

سعر كيلو الدبابيس في الفراخ 75 جنيها.

سعر الفراخ البيضاء 63 جنية.

سعر الفراخ الساسو 75جنية.

سعر الفراخ البلدي 90 جنية.

سعر الفراخ الامهات البيضاء 59 جنية.

سعر الفراخ بياض ابيض سلك 39 جنية

اسعار الفراخ في الاسواق حاليا

يليكم من خلال هذة المقال نستكمل معكم باقي اسعار الفراخ بكافة انواعها اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023