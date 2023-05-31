رابط منصة مظلتي spa.gov.iq| كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة 9 والأخيرة

زيادة عمليات البحث على الشبكات الاجتماعية حول خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة وجميع المستحقين للرعاية الاجتماعية الذين بلغ عددهم أكثر من 200 ألف مواطن عراقي، ويستعرض البديل نيوز قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 والأخيرة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تقوم الحكومة العراقية بصرف وتخصيص مبالغ مالية تصرف بشكل شهري للأسر الفقيرة “تحت خط الفقر”، المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة والأمراض المزمنة ، كما يتم صرف صرف الدعم الطبي والمالي والمساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل وتوفير فرص العمل للشباب.

رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023

ابحث عن رابط لموقع الويب الخاص بالمنصة الشاملة للرعاية الاجتماعية منصة مظلتي الإلكترونية هنا

تم اختيار خدمة الخدمات الإلكترونية.

تحتاج إلى النقر فوق أسماء الأشخاص المشمولين برعاية 2023 في العراق.

يجب أن تكون المحافظة التي تنتمي إليها مسجلة في العراق.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة “رقم هويتك ورمز التحقق”.

ثم اضغط على استشر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عدة معيار يجب توافرها للاستفادة من الدعم الاجتماعي وهي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق وتتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم في دولة العراق ،

ويجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 سنة .ويجب ألا يكون عمر المرأة قاصرًا 55 سنة .

ويجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4.