الدينار بكام النهاردة!!.. سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء مقابل “الجنيه المصري + الدولار” ساعة بساعة

نقدم لكم على هذه الصفحة أحدث التحديثات بشأن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء في مصر، سواء في البنوك أو شركات الصرافة، تتم مراجعة وتحديث أسعار الدينار الكويتي يوميًا لضمان الدقة والموثوقية، شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه استقرارًا في البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لتقارير حديثة، سجلت العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول مستوى 95.51 جنيه للشراء و102.98 جنيه للبيع. هذه الأرقام تعكس الوضع الحالي لسعر صرف الدينار الكويتي في السوق.

سعر الدينار في البنوك المصرية

فيما يتعلق بشركات الصرافة، تميزها عن السوق السوداء هو أنها شركات مرخصة تعمل وفقًا لقوانين البنك المركزي، بعض هذه الشركات تابعة للبنوك مثل صرافة الأهلي وبنك مصر وغيرها. وتتقارب الأسعار في شركات الصرافة بشكل كبير مع أسعار البنوك. في يوم الأحد، الموافق 28 مايو 2023، قبل الحديث عن سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، فقد وصل سعر الدينار الكويتي في شركات الصرافة في مصر إلى حوالي 100.67 جنيه للشراء و 101.08 جنيه للبيع، يجب الإشارة إلى أن هناك اختلافات في الأسعار قد تحدث من وقت لآخر بناءً على التغيرات السوقية.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني، تسجيل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني يشير إلى مستوى 94.77 جنيه للشراء و100.96 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد حوالي 93.48 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع. وفيما يتعلق ببنك SAIB، فقد استقر سعر صرف الدينار الكويتي عند مستوى 100.32 جنيه للشراء و100.65 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء في مصر اليوم، تقريبًا 126.80 جنيه لسعر الشراء، مع زيادة تصل إلى حوالي 26.39 جنيه عن السعر الرسمي، أما سعر البيع فقد بلغ حوالي 130.06 جنيه، بزيادة تصل إلى حوالي 29.64 جنيه عن السعر الرسمي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

في تداولات اليوم، شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي استقرارًا، حيث سجل تقريبًا 3.25، يرجى العلم أنه يوجد اختلاف كبير في أسعار الدينار الكويتي في السوق السوداء وشركات الصرافة، وذلك يتأثر بالتغيرات الزمنية والمكانية.