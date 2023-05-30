نتيجة أولى ثانوي بالاسم فقط || ظهرت الآن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بكود الطالب كل المحافظات

في الأسطر القليلة القادمة ، نستعرض معكم نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بكود الطالب عبر موقع التربية والتعليم كل المحافظات، فمن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة سنة أولى ثانوي خلال الساعات القليلة المقبلة حيث تقوم لجان التصحيح في كل مدرسة بعملها بشكل فوري عقب انتهاء الطلبة من أداء امتحان كل مادة دراسية،ومن ثم عمل كشوف نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023 بكود الطالب وإرسالها إلى مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة لرفعها على موقع التربية والتعليم البوابة الالكترونية نتائج الطلاب.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2023

حيث اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة السنة الأولى من الثانوية العامة دون شكاوى من الطلاب خلال فترة الامتحانات ، مشيرة إلى أن النتائج ستعلن في المدارس على الفور. بعد إجراء التصحيح والتحقق من إجابات طلابنا بالمرحلة الثانوية مع مراعاة الدقة والشفافية في أعمال التصحيح ليحصل كل طالب على حقوقه كاملة.

توزيع درجات الصف الأول الثانوي الفصل الثاني 2023

مادة اللغة العربية 50 درجة.

لغة أجنبية أولى 40 درجة.

لغة أجنبية ثانية 30 درجة.

الرياضيات الإلكترونية 40 درجة.

كان توزيع الأحياء والفيزياء والكيمياء والجغرافيا والتاريخ والفلسفة والمنطق 20 درجة لكل مادة.

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 موقع التربية والتعليم

أولاً: الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هنا

ثانيًا: ثم الضغط على أيقونة الاستعلام للحصول على نتائج الثانوية العامة.

ثالثًا: بعد ذلك عليك تسجيل الدخول برمز الطالب.

رابعًا: عليك اختيار الفصل.

خامساً: ثم عليك الضغط على كلمة الاستعلام.

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