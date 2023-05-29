“البنك المركزي المصري” يُعلن عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 29 مايو 2023 الاثنين

أصبح البحث عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 29 مايو ، كبير للغاية، وذلك من جانب الملايين من الأشخاص حول العالم، وذلك رغبًة منهم في معرفة سعر الدولار هذا اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، إذ أن سعر الدولار يكون متوقف عليه جميع الأسعار الأخرى، حيث أن زيادته تؤثر بشكل كبير للغاية على مختلف الأسعار التي تتعلق بالعرض والطلب، لهذا في ف نوفر لكم من خلال موقعنا هذا سعر الدولار اليوم بشيء من التفصيل والاهتمام.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 29 مايو

لقد شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنية 29 مايو استقرارًا ملحوظًا، وهذا حينما تقوم بمقارنة سعره اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، بأسعار أمس الأحد الموافق من 28 مايو 2023م، حيث أن سعره جاء كما يلي في البنوك المختلفة:

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، في البنك المركزي المصري، لما يقرب من حوالي 30.83 جنيهًا مصريًا، في حالة الشراء، وكذلك ما يقرب من حوالي 30.96 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع.

كذلك أن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، بلغ في البنك الأهلي المصري، لما يقرب من حوالي 30.75 جنيهًا مصريًا للشراء، وكذلك حوالي 30.85 جنيهًا مصريًا، في حالة البيع.

سعر الدولار في مختلف البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023م، حتى سجل التالي: