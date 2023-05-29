الذهب يتراجع بشكل مستمر!! سعر الذهب اليوم في مصر 29 مايو 2023

اهتم بالبحث عن سعر الذهب اليوم في مصر 29 مايو ، العديد من الأشخاص، حيث أنه يتم التساؤل عن سعر المعدن الأصفر كل يوم، من قبل أشخاص كثيرة، وذلك لأن سعره معروف عنه أنه يتغير مع مرور الزمن، كذلك أن الأشخاص المقبلون على الزواج يرغبون باستمرار في معرفة سعره، هذا بجانب الأشخاص الراغبون في استثمار الذهب، يقومون كذلك بالبحث عن سعره بشكل مستمر، لهذا سوف نوفر لكم سعره اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، بمحلات الصاغة، وذلك في العيارات المختلفة.

سعر الذهب اليوم في مصر 29 مايو

تساءل الأشخاص عن سعر الذهب اليوم في مصر 29 مايو ، حيث أن سعره اليوم قد شهد استقرارًا ملحوظًا، وذلك عند المقارنة بسعر المعدن الأصفر أمس الأحد الموافق من 28 مايو 2023م، فقد سجل في العيارات الثلاثة، ما يلي:

بلغ سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م عيار 24 لما يقرب من حوالي 2697 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، عيار 21، بلغ لما يقرب من حوالي 2360 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن سعر الذهب اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، عيار 18، بلغ لما يقرب من حوالي 2023 جنيهًا مصريًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

لقد شهد سعر الجنيه الذهب اليوم استقرار واضح اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، حتى سجل ما يقرب من حوالي 19040 جنيهًا مصريًا، كذلك أن سعر الذهب استقر اليوم عند ما يقرب من حوالي 1945.74 دولارًا أمريكيًا للأوقية.