تعرف على اسعار بورصة الدواجن اليوم 29 مايو 2023 في مصر بعد الانخفاض

بدأ البحث عن اسعار بورصة الدواجن اليوم 29 مايو ، من قبل الكثير من الأشخاص، فمن الجدير بالذكر أن أسعارها شهدت استقرارًا ملحوظًا اليوم، لذا ففيما يلي سوف نقوم بالتعرف سويًا على أسعار الفراخ اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، وكذلك أسعار البيض هذا اليوم، مقارنًة بسعر أمس الأحد الموافق من 28 مايو 2023م.

اسعار بورصة الدواجن اليوم 29 مايو

استقرت اسعار بورصة الدواجن اليوم 29 مايو ، حيث أنها سجلت التالي:

بلغ ثمن الفراخ اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023، لما يقرب من حوالي 64 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن الفراخ البلدي جاءت اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، بما يقرب من حوالي 95 جنيهًا.

هذا بجانب أن سعر الفراخ الساسو بلغت اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، لما يقرب من حوالي 71 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن الفراخ الأمهات سجلت اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023، لما يقرب من حوالي 60 جنيهًا مصريًا.

سعر البيض اليوم الاثنين 29 مايو 2023

لقد استقر سعر البيض اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023م، حيث أنه جاء ليكون بالسعر التالي: