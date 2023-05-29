هناكل لحمة كل يوم؟!! اسعار اللحوم اليوم 29 مايو 2023 في تراجع.. تعرف على التفاصيل

يزداد بشكل مستمر البحث عن اسعار اللحوم اليوم 29 مايو ، وذلك بالتزامن مع قرب عيد الأضحى، فالجميع يرغب في شراء اللحوم، بمناسبة العيد، إذ أن عبد الأضحى معروف بتناول اللحمة به، لذا يرتفع البحث كثيرًا، الآن عن أسعار اللحوم اليوم الإثنين الموافق من 29 مايو 2023م، لذا سوف نتعرف معًا على أسعارها فيما يلي.

اسعار اللحوم اليوم 29 مايو

لقد شهدت اسعار اللحوم اليوم 29 مايو ارتفاع ملحوظ هذا اليوم الإثنين الموافق من 29 مايو 2023م، بالتحديد مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، إذ أنها سجلت التالي:

سجلت اللحوم البتلو، اليوم الاثنين الموافق من 29 مايو 2023ن، ما يقرب من حوالي 326.8 جنيهًا مصريًا بالأسواق، إذ يصل أقل ثمن للحوم الحمراء ما يقرب من حوالي 240 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو، في حبه أن أعلى سعر لها وصل لما يقرب من حوالي 410 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن سعر لحم البتلو، الذي يكون بالعظم، بلغ لما يقرب من حوالي 285.8 جنيهًا مصريًا، وقد بلغ أقل سعر لها لما يقرب من حوالي 150 جنيهًا مصريًا، أما أعلى سعر، جاء بحوالي 370 جنيهًا مصريًا، للكيلو الواحد بالأسواق.

أسعار اللحم الضأن في أسواق المحافظات

من الجدير بالذكر أن سعر اللحوم استقرت البوم الأثنين الموافق من 29 مايو 2023م، حتى سجلت أسعار اللحوم الضأني، بالمحلات، وكذلك الأسواق في محافظات جمهورية مصر العربية لما يقرب من حوالي 330 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد، هذا بجانب أن أقل سعر للكيلو الواحد من اللحم الضأن سجل اليوم ما يقرب من حوالي 250 جنيهًا مصريًا، وذلك في الأسواق، في حين أن أعلى سعر لها سجل اليوم ما يقرب من حوالي 480 جنيهًا مصريًا، وذلك للكيلو الواحد.