“ظهرت دلوقتي” على هذا الرابط!! نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2023

بعد الانتهاء من تأدية الطلاب للامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية خلال الفترة الماضية، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس، فكما نعرف أن هذه المرحلة هامة جداً للطلاب فهي تحدد مصيرهم بحسب مجموعهم لذا يشعر الطلاب وأولياء الامور بالقلق والتوتر ويردون الاطمئنان عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة مصر بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد تساؤل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل، ولهذا السبب صرحت الوزارة عن طريقة الاستعلام والخطوات التي يجب إتباعها حتى تستطيع الحصول على النتيجة وهي كالآتي:

أولا يجب أن تقوم بالدخول على لينك بوابة التعليم https://moe.gov.eg//ar/elearningenterypage/e-learning/

يجب أن تقوم باختيار المرحلة التعليمية.

في الخطوة التالية قم بالنقر على خانة الطالب على الصف الثالث الإعدادي. ومن ثم قم بتحديد الفصل الدراسي الثاني

يتوجب على الطالب أن يقوم بتحديد امتحانات العام الدراسي 2023.

يتم ملأ كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

وفي النهاية قم بالنقر على خانة الاستعلام، وانتظر وقتا ما إلى أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023الترم الثاني في حال اعتمادها رسميا

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي