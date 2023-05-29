نزلت دلوقتي نتائج الـ 6!! نتائج السادس الابتدائي 2023 برقم وكود الطالب “من هنا”

عدد كبير من الطلاب في دولة العراق يبحثون في الوقت الحالي عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2023، حيث نتيجة الفصل الدراسي الثاني التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الرسمي على الشبكة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وكيف يمكن الاستعلام عنها بالخطوات، فضلًا تابعونا.

نتائج السادس الابتدائي 2023

سنويًا تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي وباقي النتائج عبر موقعها الرسمي على الشبكة، حيث تكون النتائج في صورة ملفات PDF، حيث لكل محافظة أو منطقة ملف خاص بها، وللعلم أن بعض المحافظات أعلنت عن النتيجة الخاصة بها للطلبة والطالبات، بينما محافظات أخرى لم تقم بالإعلان عن النتيجة بها بعد، حيث عمليات التصحيح والمراجعة ما زالت قائمة، وبعد إعلان النتيجة سيمكن للجميع الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2023

آلاف الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون في الوقت الحالي عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك بعد أن انتهي الطلبة والطالبات السبت الماضي من أداء آخر اختبار لهم، حيث جاري في الوقت الحالي تصحيح أوراق الطلاب، ومن ثم إعلان النتيجة عليهم، وتأتي خطوات الاستعلام بعد إعلان النتائج على النحو التالي: