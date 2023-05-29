موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023 وماهي هي القنوات الناقلة؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023، البحث الأكثر وراجاً اليوم على جوجل اليوم الإثنين 29 من مايو هي مباراة كلا الفريقين الزمالك وطلائع الجيش، وخاصة بأن اللقاء السابق بين الزمالك وطلائع الجيش شهد أجواء مميزة وتمكن فريق الزمالك أن يحقق الفوز برباعية مقابل لا شئ فريق طلائع الجيش، وهذا ما يجعله ينتظر لقاء العودة بفارغ من الصبر كي يعوض خسارته ويستعد الآن للمواجهة، ويحاول المدير الفني للفريق وضع تشكيل أفضل لاستحواذ الأهداف.

بدأ الزمالك يستعيد مكانته مجدداً بعد أن أضاع الكثير من البطولات والفرص القوية هذا الموسم ومازال يبحث عن رصيد جديد من النقاط من أجل الانتقال إلى ترتيب أعلى لمواجهة باقي الفرق بكل ثقة، اليوم ننشر لمتابعينا الكرام موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023 والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023

غداً الثلاثاء وبعد 24 ساعة 30-5-2023 موعد اللقاء المنتظر بين الزمالك وطلائع الجيش ضمن منافسات الدوري المصري موسم 2022-2023 الأسبوع 23، حيث بدأ الفريقين الاستعدادات من هذه اللحظة، ومن المقرر أن يلتقي الزمالك و نظيره طلائع الجيش على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وسوف تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يكون اللقاء بين الفريقين مليئ بالحماس والتشويق في ظل حضور عدد كبير من الجماهير.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يتم نقل البث الحي المباشر لمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بجودة عالية HD بصوت المعلق الشهير حاتم بطيشة ويمكنكم الآن ضبط إشارة القناة على الجهاز للاستمتاع بمشاهدة المزيد من مباريات الدوري المصري، حيث جاء تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش على النحو التالي:.